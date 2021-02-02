زوجة أحمد الفيشاوي تستعين بقبلته الرومانسية وتنصح متابعيها!

اعتاد الفنان المصري أحمد الفيشاوي على إثارة الجدل بتقبيل زوجته ندى الكامل والظهور معها بشكل رومانسي فى الأماكن العامة أو نشر صورهما على حساباته الخاصة، ويبدو أن زوجته الكامل بدأت في سلك نفس الطريق بنشر تلك الصور الجريئة على الرغم من تصريحها فى السابق أن الفيشاوي هو من يتعمد إثارة الجدل وهي ليست مسؤولة عن ذلك.

ونشرت الكامل عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" بعض الصور الرومانسية الخاصة مع زوجها أحمد الفيشاوي الذي ظهر في الصور وهو يحضن زوجته ويقبلها قبلة حميمة، وسط سعادة غامرة بدت على محياهما، وتعليقات إيجابية من جمهور ندى.

واستعانت ندى الكامل بتلك الصور الرومانسية التي احتوت على قبلات حميمة وأحضان، من أجل نصح متابعيها بعيش الحياة مع من يحبون دون التفات إلى ما يزعج، قائلة: "الحياة قصيرة جدا... احصل على بعض الراحة والهدوء والحب مع من تحب".

وأثارت الكامل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لمقطع فيديو ترقص فيه على أنغام "جابو سيرته" للفنانة السورية أصالة مما تسبب في توجيه الانتقادات لها ولزوجها خاصة وأن فاجعة وفاة الفنان فاروق الفيشاوي لم تكد تهدأ، ووصل الأمر إلى حد الشتم مما دفع الكامل لحذف المقطع. واتهم البعض الفيشاوي بأنه السبب وراء ظهور زوجته بمثل هذه الطريقة بسبب تقبيله لها دون خجل أمام عدسات الكاميرات وهو ما يُعد من الأمور الغريبة على المجتمع والتي تثير الجدل على السوشيال ميديا.

وندى الكامل هي الزوجة الخامسة للفيشاوي ويؤكد دائما حبه الشديد لها والذى لم يشعر به مع غيرها من النساء كما أن حياته معها مستقرة تماما على عكس السابق وهو ما يُثير دهشته وتعجبه.

ويشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السايكو دراما، من تأليف حميد المدني. الفيلم من بطولة: دينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.

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