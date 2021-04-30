زوجة أحمد الفيشاوي تفضح محمد رمضان ثم تتراجع!

هاجمت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، نادية الكامل، الفنان محمد رمضان، بدفع الأموال إلى رجل ادّعى عدم دفع الفنان ثمن أكثر من بدلة، لذلك طالبته بدفع الأموال إلى مصمم البدل.

وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ(فيسبوك): (ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها، وخليت مدير أعمالك ميردش على الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقة بايخة، كنت أدفع أحسن من الفضيحة دي، أدفع تمن الـ٤ سديري والـ ٣ بدل).

تابعت: (Versace نفسه مش كل هدوموا فيرساتشي يا خايب... من فضلك يا نجم ألبس في صمت وادفع اللي عليك... ورجاء أخير، يا ريت تنطق كلمة Versace صح).

وكتبت زوجة أحمد الفيشاوي، عبر حسابها منشورا آخر قالت خلاله: (يا نجم مش عيب أبدا إن الإنسان يكون غني ومعاه فلوس ومبسوط بيها طالما هو شقي وتعب فيها.. بس العيب عليك دلوقت، مفيش دلوقت في العالم كله وبتكلم عن الناس اللي معاها فلوس حد ماشي زيك كده).

وأكملت ندى الكامل خلال منشورها: (الناس الفنانين والرياضيين ونجوم المجتمع بيكون عندهم big team عشان يهيئ حياتك وتعرف بتعمل إيه بفلوسك، ومفيش حد دلوقت غير وهو عنده life coach بيعلمك ويعرفك تطلع تقول إيه وإزاي وأمتى ودي مش عيب أبدا، الحاجات دي اتعملت مخصوص للناس اللي زيك، اللي هما في مستوى عقلي واجتماعي ضعيف أو ناس أغنية جدا ولازم team يدير الفلوس دي ومعاها حد يعرفك بتعمل إيه).

هذا و جذفت زوجة الفيشاوي المنشور بعد مدة من نشره على صفحتها في (فيسبوك)، لكن وسائل الإعلام تلقفت المنشور وشاركته بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان مصمم للملابس يدعى أشرف فجلة كشف أنه لم يحصل على أمواله عقب تعاونه مع الفنان، منذ عامين، حيث صمم بالطو هدية ثم 3 بدل وأخيرًا 4 صديري.