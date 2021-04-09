زوجة خالد النبوي تسأل جمهوره الدعاء له: (تعبان أوي)

أعلنت السيدة منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي مرض زوجها، في منشور لها على حسابها بموقع (فيسبوك)، دون تحديد الحالة الصحية التي يمر بها حاليا.

وكتبت منى المغربي منشورا مقتضبا قائلة:( خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعوله)، ولم تشارك متابعيها على (فيسبوك) مزيدا من المعلومات، حسب موقع صدى البلد.

يأتي ذلك في ظل تداول شائعة على السوشيال ميديا، تفيد بإصابة الفنان خالد النبوي بفيروس كورونا، وسوء حالته الصحية إثر تعرضه لأعراض شديدة من المرض.

وتفاعل العديد من متابعي زوجة الفنان خالد النبوي مع المنشور بالدعاء للفنان والبعض تساءل عن الحالة الصحية وتفاصيل سبب مطالبتها بالدعاء له لكن دون رد.

هذا و شارك الفنان خالد النبوي، على مدار الأيام الماضية متابعيه على حساباته بموقع (فيسبوك)، الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، دون التنويه عن مرضه.