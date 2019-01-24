زوجة راغب علامة تخوض تحدي العشر سنوات بشكل يحرج ابنها!

شاركت مصممة المجوهرات اللبنانية جيهان علامة في تحدي الـ10 سنوات الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بصورة عادت فيها لأكثر من 10 سنوات، ووضعت نجلها الأكبر (خالد) في موقف محرج، كما انتقدها البعض.

الصورة التي نشرتها جيهان عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) ظهر فيها نجل السوبر ستار لم يتجاوز بعد عامه الأول، كما كشفت جيهان أن الصورة تم التقاطها بواسطة راغب في تعليق كتبت فيه: (اسمّي هذا تحدي لسنوات عديدة، لم يكن خالد قد تجاوز عامه الأول بعد، اتذكر هذه الصورة جيداً عندما التقطها راغب لأني كنت اضحك على شئ طريف قام به خالد، لاحظوا أنه أخفى يده الأخرى خلف ظهره، عندما لاحظ أن والده يلتقط هذه الصورة له.. صور ثمينة)، حسب موقع دنيا الوطن.

وفي الوقت الذي اثارت فيه الصورة اعجاب متابعيها، واعتبروها (مزحة) من جيهان لمحبيها وفانز زوجها، انتقدها البعض الآخر، مؤكدين أنها غير مناسبة لتشاركها مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لأنها تخص نجلها الذي اصبح شاباً، وقد تضعه في موقف محرج، وموضع سخرية أمام أصدقائه.