زوجة رامي عياش تنشر صورة لإيانا النسخة المصغرة عن والدها

رامي عياش

شاركت مصممة الأزياء داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش صورة جديدة لابنتها الصغرى إيانا عبر (انستغرام)، بعدما أتمت شهرها السادس.

وتظهر الطفلة بصورة من جلسة تصوير خاصة للاحتفال بعيد الميلاد، وبدا الشبه واضحاً بينها وبين والدها لناحية ملامح الوجه والعينين، وهي لا تشبه شقيقها أرام أبداً، حسب موقع دنيا الوطن.

وانهالت التعليقات على الصورة حيث تغزل رواد (انستغرام) بجمال الطفلة، لافتين إلى أنها نسخة مصغرة عن والدها.