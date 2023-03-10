زوجة سعد لمجرد تخرج عن صمتها و تفاجىء الجميع بما قالته

البوابة- بمناسبة سوم المرأة العالمي الذي صادف أمس الثلاثاء، فاجأت غيثة العلاكي زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد و خرجت عن صمتها لتعلق لأول مرة على سجن زوجها في قضية اغتصابه لفتاة فرنسية تدعى لورا بريول حيث وجدته المحكمة مذنبا و حكمت بسجنه ست سنوات.

وقالت غيثة العلاكي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي على موقع (إنستغرام): (السبب الوحيد الذى يجعلني قوية هو أن لدي رجل مثلك يحبنى ويعتني بي).

و أضافت غيثة العلاكي مرفقة في رسالتها له أغنية شيرين عبد الوهاب (حبه جنة) قائلة : (كان اختيار قضاء بقية حياتي معك أفضل قرار في حياتي أنت سعادتي دائما وكتفي الذي يمكن أن اتكئ عليه انت كل شيء لدي).

واختتمت غيثة الملاكي حديثها قائلة: (شكرا لك على إعطائي جنة على الأرض، شكراً لكونك نعمة في حياتي، وفي حبك ما يستحق القتال لأجله، بصحتك حب حياتي).



