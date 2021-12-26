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زوجة عبدالله الرويشد تفارق الحياة بعد صراع مع المرض

منشور 26 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:16
عبدالله الرويشد
عبدالله الرويشد

انتقلت إلى رحمة الله زوجته الفنان الكويتي عبدالله الروشيد، إقبال خالد عبدالله صالح الرويشد (أم خالد عبدالله الروشيد)، بعد صراع مع المرض.

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ونعى عبدالله رويشد زوجته وأم والدع عبر منشور شاركه في موقع "إنستغرام"، وكتب: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى ابنة عمي وأم أولادي شروق وخالد، دعواتنا لها بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

يذكر أن إقبال نقلت إلى إحدى مشافي العاصمة الكويت لتلقي العلاج المناسب إثر وعكة صحية ألمَّت بها، إلّا أن حالتها تدهورت وفارقت الحياة يوم السبت الماضي الموافق 25 ديسمبر.

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والجدير بالذكر أن زواج الرويشد وزجته الراحلة استمر لأكثر من أربع عقود، فقد عقدا قرانهما عام 1979، ولم يكشف عن عدد الأبناء الذين أنجبوهم بسبب رغبة الفنان في إبعاد حياته الشخصية عن وسائل الإعلام.

وتعتبر هذه المأساة الثانية التي يعيشها الفنان، فقد توفي شقيقة الأكبر الملحن محمد الرويشد عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد معاناة استمرت 6 سنوات عقب إصابته بفشل كلوي، وذلك في شهر سبتمبر من العام الجاري.


 

كلمات دالة:عبدالله الرويشدنجومفنزوجة عبدالله الرويشد

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