ناصر القصبي يتجاهل عبد الله السدحان بعد أن وجه له الأخير رسالة عتاب.. كيف بدأ الخلاف؟

تصدر الممثل السعودي ناصر القصبي وزميله الممثل السعودي عبد الله السدحان الحديث من جديد بعد أن عاد خلاف الثنائي إلى الواجهة مجدداً.

بدأ الأمر برسالة معاتبة من عبد الله السدحان إلى ناصر القصبي بفيديو يحوي مقتطفات من أعمالهما السابقة على أنغام أغنية راشد الماجد التي جاء في كلماتها "كلش تغير وانقلب، وماعاد نشبه نفسنا".

ومن ثم تابع السدحان بتغريدة جاء فيها "والله ثم و الله أني أحبك، وهذي رسالة عتاب قبلتها يا مرحبًا ترى داري دارك"...إلا أنه عاد وحذف المنشور بعد تجاهل القصبي له.

وصدم القصبي الذي تجاهل رسالة زميله الجمهور الذي أرفق تعليقات متعددة كان منها "عندما يحن قلب عبد الله السدحان للذكريات الجميلة مع رفيق دربه ناصر القصبي .

● بالفيديو



بعد فراق أستمر لعدة سنوات أسطورة الفن السعودي عبدالله السدحان يوجه رسالة لرفيق دربه ناصر القصبي



[ والله ثم والله اني أحبك وهاذي رسالة عتب ] والأخير يلتزم الصمت#السدحانpic.twitter.com/9zq13LX2Zg — 🇸🇦 Hassan bin Mohammed (كلنا مسؤؤل (نعود بحذر (@EHKOMOCOP2030) March 3, 2021

وأضاف آخر "ناصر القصبي احسه دائما مجروح ومخذول من عبدالله السدحان اللي بينهم شي كبير وما بفرقهم الا زعل اكبر والسدحان فيه ندم ووقف فيه الزمن عند طاش احس عقله وتفكيره وروحه هناك ، مو لازم ترجع الصداقه القديمه ع الاقل سماح وكلن يروح بحاله اللي ما تقدرون عليه اليوم الزمن قادر عليه"

عندما يحن قلب #عبدالله_السدحان للذكريات الجميلة مع رفيق دربه ناصر القصبي .قام الكثيرين بكتابه كلمات جارحه له لا يرضاها مسلم .

والعشرة ماتهون الا على ابن الحرام ، وهذا يدل على ان السدحان اصيل ولا ينسى حق الصداقه التي دامت لأكثر من 25 عام.



يؤسفني ان البعض قالوا انه مكثر ومسكت معه pic.twitter.com/ML7Hb1Ea7V — Führer (@iq7ss) March 3, 2021

وتابع أحدهم "القصبي أحسة معدوم المشاعر وحاجد العشرة.. كم مرة حاول عبدالله السدحان يصالحه وينهي المشاكل بينهم ودائما ناصر رافض حتى النقاش"

#ناصر_القصبي احسه دائما مجروح ومخذول من #عبدالله_السدحان اللي بينهم شي كبير وما بفرقهم الا زعل اكبر والسدحان فيه ندم ووقف فيه الزمن عند طاش احس عقله وتفكيره وروحه هناك ، مو لازم ترجع الصداقه القديمه ع الاقل سماح وكلن يروح بحاله اللي ما تقدرون عليه اليوم الزمن قادر عليه — A.. 🌾 (@Amany_369) March 3, 2021

أصل الخلاف!

علاقة القصبي والسدحان كانت قد مرت بمنعطفات كثيرة انتهت بالمحاكم القضائية بعد انفصالهما فنياً عن بعضهما على الرغم من تقديمهما أعمالاً خالدة معاً أبرزها سلسلة "طاش ما طاش".

وقيل وقتها أن السدحان رفض حل الانفصال ودياً لذلك اتجاها إلى المحكمة معاً لتنتهي العلاقة بينهما. إضافةً إلى التراشق الإعلامي بينهما عبر منصات التواصل الإجتماعي.

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