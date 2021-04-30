زوجة محمد هنيدي تتعرض للسخرية القاسية بسبب هذه الصورة...

تداول العديد من الحسابات التي تهتم بأخبار النجوم على تطبيق الصور والفيديوهات (إنستجرام) صورة قديمة للفنان المصري محمد هنيدي وزوجته.

و بسبب هذه الصورة تعرضت زوجة هنيدي لموجة من التنمّر القاسي، وفيما أشار البعض من المتابعين إلى أنها لا تتمتع بالجمال أبدا، فيما قال آخرون أنها أكبر منه سنّاً، كما أن البعض وصفها بأنها تبدو كـ (والدته).، حسب موقع تركيا الآن

و على صعيد آخر، أعلن الفنان المصري محمد هنيدي تسجيله اللعبة الإلكترونية الشهيرة (ببجي) بصوته، على أن تبدأ تلك المشاركة في عيد الفطر المقبل.

وكتب هنيدي عبر حسابه على (فيسبوك) تعليقاً على إعلان اللعبة، الذي ظهر فيه وقدمه بشكل خفيف الظل: (والآن المفاجأة... هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم.. بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا.. مينشن صحابك، وزفّ ليهم الخبر، هتلعبوا بصوت هنيدي PUBG MOBILE).

وكان هنيدي قد شوق جمهوره من خلال حسابه على (تويتر)، وأخبرهم أن ينتظروه رابع أيام شهر رمضان.

وكتب: (انتظروني يوم ١٦ أبريل /٤ رمضان .. شيء ما قادم سيغير التاريخ للأبد للأبد للأبد للأبد)، وتوقع الجمهور أن يروج لحلقته مع رامز جلال بعدما ظهر في برومو البرنامج.