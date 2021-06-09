زوجة معتصم النهار بإطلالة نيلية جريئة.. ومتابعة تعلِّق: "ليش هيك بنطلونك مخزء"

نشرت زوجة الفنان السوري معتصم النهار صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تستعرض فيه جمالها وأناقتها.

اختارت لين برنجكجي إطلالة اتسمت بالجرأة والعصرية، فارتدت توب نيلي من الساتان من علامتها التجارية الخاصة Leen Brinjikji Collection، نسَّقته ببنطال جينز فضفاض أزرق اللون ممزَّق ناحية الركبة، وانتعلت صندل ذي كعب عالٍ أزرق، وحملت حقيبة يد زرقاء.

وأكملت برنجكجي إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة منحتها مظهرًا شبابيًا.

وحصدت صورتها أكثر من 32 ألف إعجاب ومئات التعليقات، فكتب أحدهم ساخرًامن إطلالتها: "ليش هيك بنطلونك مخزء لك خالتي ابعتلك من عندي واحد".

وعلَّق آخر: "شكلها مابقي معاها مصاري اذا بدها منعطيها تروح تتستر".

علاقة معتصم النهار ولين برنجكجي

يذكر أن معتصم النهار متزوج من لين منذ حوالي الـ 5 سنوات، ورزق بابنته الأولى منها منذ 4 سنوات وأطلقا عليها اسم "ساندرا".

علاقة حب الثنائي الرومانسية دائماً ما تشغل حديث الجمهور، وكان معتصم قد وصف زوجته في إحدى البرامج التلفزيونية بمواصفات جميلة جداً، كما أن جميع الصفات التي تجذبه في الأنثى يجدها فيها، مشيراً إلى أنه يغض النظر عن النواقص التي لديها كون لا يوجد إنسان كاملاً في الحياة، وحتى لو كانت غير موجودة فيها، فهذا ليس مهماً ويرضيني ما تتمتع به.

كما أضاف أن أن زوجته تتعامل مع الأشخاص على نياتها وبطيبة قلب، وأنها أحياناً لين لا تكون حذرة اجتماعياً فيما يخص علاقاته بأشخاص وبأماكن معينة.