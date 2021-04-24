منشور 24 نيسان / أبريل 2021 - 10:02 معتصم النهار كلمات دالة:معتصم النهاررامز عقله طاررامز جلال تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند معتصم النهار يصرخ على رامز جلال بسبب عمليته الجراحية! فيفي عبده بالحجاب وبوجه مُتعب من داخل غرفة العمليات..شاهدوا! نسرين طافش تتغزل بـ حبيبة طارق العريان...وتوجه لطشة لـ ياسمين صبري! كاتب إسرئيلي يكشف أسباب بقاء الأسد في السلطة إنجلترا: تشيلسي يهزم ويست هام ويعزز تواجده في المركز الرابع Loading content ...