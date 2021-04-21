معتصم النهار أكثر الشتائم من السوريين.. وهذا سبب تغيبه عن دراما رمضان

شارك الممثل السوري معتصم النهار في مداخلة هاتفية عبر أثير إذاعة "شام إف إم"، وتطرَّق للحديث عن الشتائم التي يتلقاها من أبناء شعبه وكيفية تعامله معها.

أكَّد معتصم النهار عدم انزعاجه من التعليقات السلبية والشتائم التي يتعرض لها من بني شعبه، فهو مدرك لطريقة تفكيرهم واختلاف أمزجتهم، كما يفهم المقصود من تعليقاتهم.

وأضاف النهار أن أكثر ما يزعجه أن هذه التعليقات السلبيىة تصدر من السوريين وخاصة أنها تحتوي على شتائم خطيرة، بينما يتلقى دعمًا عربيًا كبيرًا.

وأوضح أنه لا بد للسوريين من دعمه حتى لو كان مخطئًا، كما لا بد أن يشرحوا وجهات نظرهم وبوضحوا سبب مشاكلهم معه، فهو سيستمع لهم حتمًا.

وعلى صعيد آخر، شبَّه النهار ما يمر به بحال الفنانين الآخرين الذين يتعرضمون للانتقاد والهجوم، وخاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي سمحت لكافة الأفراد من جميع المستويات إعطاء رأيهم حتى وإن لم يتمتعوا بالثقافة المجتمعية؛ فأغلبهم مراهقين ومن فئة الأطفال.

سبب تغيبه عن دراما رمضان

من جهة أخرى، تطرَّق النهار للحديث عن أسباب غيابه عن الموسم الرمضاني، مُشيرًا أنه لم يكن هناك وقت كافي لتصوير مسلسل رمضاني، ولم يكن هناك مشكلة بالنصوص حيث كان هناك عدة مشاريع، إلَّا أن الوقت لم يكن حليفه.

وتحدَّث عن مسلسله "خرزة زرقة" الذي سيعرض الموسم الثاني منه بعد رمضان، ويعتبر من المسلسلات الطويلة حيث ستصل عدد حلقاته إلى 60 حلقة.