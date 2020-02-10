زوج أنغام عن طلاق أصالة وطارق العريان: "عارف أسرار محرجة"!

أطلق الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عدة تصريحات مثيرة للجدل بشأن انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، كما تطرق إلى خلافه معهما بعد زواجه من المطربة أنغام.

وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "لا أعرف إذا كان أصالة والعريان انفصلا بالفعل أم لا، ليست لدي معلومة مؤكدة ولم أكن متابعًا للأحداث".

وأضاف: "خرجت بعض التصريحات المستفزة عني وأنغام من جانب أصالة، ومع ذلك أنا أعلم العديد من الأسرار المحرجة والتي لن يكون من اللطيف الكشف عنها، ولن أكشف عنها احترامًا للعيش والملح".

وأردف: "قد يكون الانفصال فرصة جيدة للثنائي، ليس كل طرف على حدة، بل فرصة لهما معًا، بأن يعيدا بناء البيت بصورة أفضل".

وعن تدخل الفنانة المغربية سميرة سعيد لعقد صلح في منزلها بين الأطراف المتنازعة، أصالة وأنغام، قال: "هي بالفعل حاولت تقريب وجهات النظر، وأجرت العديد من الاتصالات معي، سميرة إنسانة قلبها كبير وأكدت لها أنه من طرفنا لا يوجد أي خصومة".

وعن تعاونه مع أصالة في ألبومها الأخير من خلال أغنية "جابوا سيرته"، قال: "الأغنية بدأنا العمل عليها قبل تصريحات أصالة ضدي أنا وأنغام، ومع ذلك استكملنا العمل وقدمت التوزيع لها وحققت نجاحًا كبيرًا".

وأردف: "ليس من الجيد أن نخرج بتصريحات ونتكلم بالسوء عن بعضنا، ثم تجمعنا صورة واحدة فيما بعد، لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل!".

وواصل: "من الممكن أن يحدث خصام بين الناس، ولكن ليس من الجيد أن يكون المبدأ (إذا خاصم فجر)؟!، لا أحد يعلم من سيكون مع من غدًا، ومن سيترك الآخر ويعود إلى شخص قديم في حياته؟!.. المستقبل غير معلوم بالتأكيد".

وأردف: "الهجوم الذي شنته أصالة لا يليق، فلا يحق لأي إنسان التدخل في الحياة الشخصية لغيره، كنا قريبين للغاية، ما يعني ضرورة أن يكون الحديث بيننا فقط، وليس على الملأ".

يذكر أن خصومة وقعت بين أنغام وأصالة، بسبب زواج الأولى من أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجًا من ابنة شقيقة زوج المطربة السورية، المخرج طارق العريان، ولديه منها ولدان.

وفي بداية العام الجاري، أعلن الثنائي أصالة وطارق العريان انفصالهما عن بعضهما، بعد أنباء قوية ترددت عن قيام المخرج المصري بخيانة المطربة السورية مع إحدى الفتيات السوريات.