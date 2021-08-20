زوج رهف القنون يفجر مفاجأة: فحص الـDNA كشف أن الطفلة ليست ابنتي

كشف الكونغولي لوفولو راندي زوج السعودية رهف القنون امرًا صادمًا عن ابنته الوحيدة منها، وقال راندي عبر حسابه الخاص في سناب شات أنه أجرى فحص DNA ليكتشف أنها ليست ابنته.

وجاء في منشوره: "قابلت رهف في عام 2019 بعد اسبوع من انفصالي بعد ان اكتشفت خيانتها.. توسلت الي ان أكون إلى جانبها.. وبالرغم من أنني لم اصدقها لكنني قررت منحها فرصة.. بعد شهر اكتشفت أنها ليست مناسبة فقررت الابتعاد عنها".

وأضاف: "بعد 6 أشهر اتصلت بي وقالت لي أنها حامل وانني والد الطفل.. في البداية طلبت منها اجراء فحص الحمض النووي.. لكنها كانت تاجل الموضوع.. وبعد مدة نسيته لانها كانت تتعامل بلطف كبير".

وأردف: "لطالما رغبت بان اجري فحص الحمض النووي.. لكني تعلقت بابنتي كثيرًا وخفت من الحقيقة.. وأنني قد اخسرها.. وبعد ان انفصلنا مجددًا بسبب علاقاتها الكثيرة.. وطلبها مني أن ارعى ريتا وهي تقضي الوقت في السهرات والحفلات والنوم مع الرجل.. قررت ان اجري الفحص.. وعندما ارسلت لها اني اجريت الفحص.. قالت لي إنها سعيدة اني عرفت الحقيقة وان ريتا ستكون سعيدة مع غيري".

واختتم منشوارته: "مر أسابيع منذ ان أخبرتني رهف أنها تعرف والد ريتا الحقيقي.. ريتا لا تعيش معي الآن.. انا افتقدها وادعو الله ان يحفظها وساحارب من اجل الحصول على حضانتها مجددا"

زوج رهف القنون يعرضها للهجوم من جديد بعد حديثه عن ابنته

وتعاطف الجمهور بشكل واسع مع راندي في المقابل قام رواد السوشال ميديا بمهاجمة رهف وجاء في تعليقات الجمهور: " انا مافهمت وين الطفله الأن لكن اشوف اذا صادق بحبه لها لابد يحارب عشانها ويحاول بشتى الطرق انه يتبناها حرامم تعيش طفولتها في بيئة مشتته وقذره لابد يحاول ويارب الله يرجعها له وتتربى احسن تربيه المسكينه".

وقال آخر: " ااختي راعو مشاعر اهلها الله ياجرهم لا تنزلون لها اخبارها الوصخه الله يعين امها وابوها انا مااعرفهم وانقهر عليهم علي عايلتها تكفين لا تنزلون لا شيي".

وعلقت متابعة: " يالله هالرهف ربي يهديها ... بنت بعمرها صغيره بدايه العشرينات من وين لها هالجرأه لكل هالاحداث بحياتها منو اللى يسندها .. ماعندها خوف ابداً ،. شلون واهى ربت ببيت عائله

