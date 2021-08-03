رهف القنون تتجاوز الخطوط الحمراء وتشارك صُورة لـ منطقتها الحساسة!

رهف القنون يبدو أنها لن تسمح لأي يوم أن يمر من دون أن تثير الجدل أو بالأحرى غضب الجمهور بسبب طبيعة الصور التي تشاركها.

هذه المرة شاركت رهف القنون صُورة لها وهي ترتدي مايوه السباحة المكون من قطعة واحدة، هذه ليست المرة الأولى التي تشارك بها رهف مثل هذه الصُور إلا أنها في هذه المرة كانت ترتدي مايوه ضيق اظهر المنطقة الأمامية "المهبل" بطريقة مبالغ بها ومؤذية للعين.

رهف القنون كانت قد شاركت منذ أيام صورة لمؤخرتها وهي ترتدي تنورة مكشوفة من منطقة المؤخرة وبوضعيات تكشف أنها لا ترتدي ملابس داخلة تحت التنورة. وقامت القنون وقتها بإغلاق خاصية التعليقات تحتها تجنباً لأي انتقادات، إلى أن ذلك لم يمنع من تداول الصُورة بشكل كبير ضمن هجوم شديد على رهف محمد والتي تتعمد إثارة الجدل خاصةً أنها تحمل جنسية عربية.

رهف القنون تتخلى عن ابنتها وزوجها!

رهف القنون كانت قد عاشت أزمة كبيرة مع حبيبها ذو الجنسية الكونغولية لوفولو راندي والذي ادعى أنها طردته مع ابنته خارج منزلهما، ونشر وقتها مقطع فيديو وهو يحمل طفلته، وصرح "أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تجيب.. قالت لي إنها لا تهتم، وتريدني أن أتصل بالشرطة، وتقول إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لها.. هل تعتقدون أن الأمر مزحة؟ الطقس بارد جدا هنا، تقول إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، هناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة...الساعة الآن السابعة مساء، أتصل بها ولا ترد، وطلبت مني أن أعرض ابنتنا للتبني"

صديق رهف القنون في بث مباشر:

"تركت طفلتها الرضيعة و رحلت و طلبت مني عرضها للتبني او الاتصال بالشرطة ثم اختفت و لا ترد على مكالماتي و لا يوجد مكان نذهب إليه" .



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هذا هو النموذج الهارب الذي رحبت به كندا و اتخذها بعض المراهقات قدوة ، عهر و سكر و أطفال حرام ! pic.twitter.com/3AvmjH54pp اقرأ ايضاً مودل روز ووصلة رقص على المسرح بحفل جماهيري..والجمهور "أوفر"! May 24, 2021

ومن بعدها بعدة أيام، ظهرت رهف في صورة بعد إجرائها عملية جراحية وأرفقتها بتعليق "شكرًا لكل حدا سأل عني وعن بنتي، ظرف صحي لكن أنا بخير وراجعة لبيتي بعد أسبوع وما عندي رد لكلام الميديا او كلام شخص معتوه يحب استغلال ويستعطف الناس لمصلحته الشخصي المادية.. أيام وتعدي".

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