زوج منة عرفة يتعرض لموجة هجوم عارم بعد تعليق الـ(كلسون)

أثار المنتج والممثل محمود المهدي ضجة عارمة بين أوساط متابعيه عبر منصة تطبيق (لإنستغرام)، عقب تغزله بزوجته الفنانة منة عرفة في منشور مقتضب، أرفقه بملحوظة ساخرة وجدلية.

وتغزل المهدي بزوجته، قائلاً:( لو أنت القمر، أنا الليل في حضن نجومك، ملحوظة نزلت بون الكلسون)، وهو ما وضعه في مرمى التعليقات الساخرة والمسيئة نظراً لاختلاف معنى كلمة (الكلسون) التي اختتم بها ملحوظته.

و أبدى العديد من النشطاء استغرابهم و استيائهم من منشور الفنان المصري بحق زوجته، وتساءلوا عن مقصده بالملحوظة التي اختتم بها وصلة الغزل التي وجهها لها.

وجاء في التعليقات:( مش مهضوم الصراحة)، (مش فاهم شو دخل الكلسون؟)، و(يعني إيه كلسون؟)،( والله عيب وين شهامتك وأنت كاتب هلكلام)، و( طب ولزمتها الكلمة الأخيرة الكلسون؟).