زوج منة عرفة يكشف عن وضعها الصحي بعد إصابتها بكورونا

كشف محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة عن تطورات وضعهما الصحي بعد إصابتهما وعائلتهما بفيروس كورونا، وتدهور حالتهم الصحية من أعراض المرض وذلك عبر حسابه بتطبيق (انستغرام).

وكتب محمود المهدي عبر خاصية (ستوري) قائلا:( الحمد لله ابتدينا نتحسن من كورونا.. وشكرا لكل واحد دعا لنا دعوة من قلبه).

و كانت منة قد أعلنت عن إصابتها هى وزوجها وجميع أفراد عائلتها بفيروس كورونا في بداية شهر فبراير/شباط الجاري.

وكتبت عبر حسابها بـ (إنستغرام): (الحمد لله دائما وأبدا أنا وماما والبيت كله ومحمود إيجابي كورونا، كلنا تعبانين جدا ادعولنا الموضوع طلع صعب أوي).