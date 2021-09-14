زوج منة عرفة يهدد بفضح مديرة أعمالها السابقة

وجه محمود المهدي زوج الممثلة منة عرفة رسالة تحذير إلى مديرة أعمالها السابقة، بعد الخلافات التي جمعتهم.

و نشر محمود المهدي مقطع مصور عبر خاصية القصص لحسابه على (إنستغرام)، ويظهر خلاله بعض الأشخاص وهم يتحدثوا عن أرقام لم يتضح مغزاها.

كتب المهدي مشيرا إلى حساب أميرة زايد مديرة أعمال منة عرفة السابقة: (أنا مرضتش أفضحك وأنزل كل اللي حصل، والقعدة كلها متسجلة)، حسب موقع في الفن.

و أضاف: (قولنا أنك مبقتيش مديرة أعمالها، وفي سرقة تمت ومرضتش أقول التفاصيل، وأنزل الحاجات، فرجاء لو عرفت أنك قاعدة تتمسكني وتتكلمي وعاملة مظلومة، هنزل كل حاجة).

و تابع زوج منة عرفة:(أنا متقي ربنا بس فكري تجيبي سيرة مراتي تاني، صدقيني ما هسكت لك، اللهم بلغت اللهم فاشهد).

يأتي ذلك بعدما خرجت منة عرفة في بث مباشر يوم 19 أغسطس/آب الماضي، وأعلنت اتهام مديرة أعمالها بالاستيلاء على صفحتها الرسمية على (فيسبوك) بالاشتراك مع الشركة المسئولة عن إدارتها.