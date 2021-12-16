زوج نجلاء بدر يهددها بالطلاق و النجمة تبرر له

تحل الفنانة نجلاء بدر، ضيفة على برنامج (أبلة فاهيتا) قريبا، وكشفت عن ظهور زوجها محمد عفيفي بعد حالة الجدل الذي أحدثها بتصريحاته خلال الساعات الماضية.

ونشرت نجلاء، صورا من الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام)، وعلقت: (العشق كله والدلع والضحك من القلب.. ميعادنا مع (أبلة فاهيتا) يوم الخميس القادم الساعة ١١ مساء والجمعة الساعة ١١ مساء على قناة (أون) وربنا يستر).



وكان زوج نجلاء بدر قد تسبب في حالة جدل بعد إطلاقه تصريحات ممازحًا زوجته خلال حوارها في برنامج (مساء dmc)، في مداخلة هاتفية، حينما سُئل عن تقييمه لها كفنانة.

وقال زوج نجلاء بدر: (بحب فيكي إنك بتعملي تشكيلة أدوار كبيرة الفترة اللي فاتت، أدوار مختلفة ومفاجئة، أنا مش متخيل إمبارح كنت بتفرج عليكي لابسة بدلة، واحدة تخينة وعندها سمنة وصدقتك).

وسألت نجلاء بدر زوجها: (لو حصل كده في الحقيقة)، فأجاب: (هطلقك طبعا.. أنا واخدك موديل معين، واخدك عربية سبور ولذيذة، تقلبي أتوبيس، هنزل المحطة الجاية على طول).

لتخرج وتدافع عنه الفنانة نجلاء بدر قائلة: (تفاجأت بردود الأفعال من الجمهور ودفاعهم عني، ولكن حرام محمد جوزي كان بيهزر مش أكتر، وأنا عشان عارفة طبيعته وحافظة جوزي كويس جدا وعارفة إنه بيهزر ومبسوطة جدا إن الجمهور بيدافع عني وبيدافع عن أي امرأة جوزها بيقولها كده أنه (هيطلقها لو تخنت).

واختتمت: (بجد هو كان بيهزر لأن دي طبيعته وبيحب الهزار جدا الحمد لله، ودي صفة جميلة جدا فيه ومتخفوش أنا زي الفل وعلاقتنا زي الفل الموضوع كان هزار مش أكتر).

وعُرض لنجلاء بدر مؤخرا حكاية (ويبقى الأثر) سادس حكايات الجزء الثاني من مسلسل (إلا أنا)، فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري، وبطولة النجوم: مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، ومحمد التاجي وغيرهم.