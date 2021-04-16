زوج هالة صدقي يرد على نشر صوره مع النساء بالطلاق!

كشف سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي أنه قرر الإعلان عن طلاقه من زوجته، وذلك بعد صراع طويل بينهما في المحاكم طيلة الفترة الماضية.

ومن المقرر أن ينشر زوج الفنانة هالة صدقي فيديو خلال الساعات المقبلة، لإعلان طلاقها رسميا أمام جمهوره، حسب موقع صحيفة النهار المصرية.





ومن المقرر أن يكشف الأسباب التى دفعته لإعلان الطلاق، والرد على الاتهامات التي وجهت له في الفترة الأخيرة، وذلك أثناء تواجده فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان سامح سامي زوج هالة صدقي، علق على عرض صور له مع سيدات خلال تواجد الممثلة في برنامج (شيخ الحارة) الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي. وكتب عبر حسابه على (فيسبوك): ( دي الصور اللي البرنامج الفاشل بتاع النهارده، كان منزلهم علي أساس هما جابو حاجه خطيره جدا احب اعرفكم يا فشله ان دي صديقتي العزيزة Pamela Hasselhoff من أشهر ممثلات Hollywood اللي لا انتي ولا هي تقدروا حتي تتصورا معاها أما الصورة التانية يا فشله فهي بعض الزملاء في العمل ولو دققتو النظر بكون لابس uniform الشغل وانتظروا المفاجاءت!).





وكانت هالة صدقي تحدثت مع إيناس الدغيدي أثناء البرنامج في كثير من الأمور التي تخص حياتها الشخصية كتغيير أبنائها لاسم والدهم على (فيسبوك) واستبداله باسم والدتهم صدقي، مما سبب لهم الكثير من المشاكل.

وأوضحت هالة صدقي حقيقة الأرض التي يبلغ سعرها في الوقت الحالي 8 ملايين جنيه والتي كتبها زوجها باسمها، وقالت: إنه لم يقدم لها مهر أو شبكة أو شقة وقال لها أنه يملك قطعة أرض ولكن لا يوجد لها مشتري وبعد تدخل أحد الأصدقاء كتب هذه الأرض باسمها وكانت تبلغ وقتها 50 ألف جنيه.