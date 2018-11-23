زيادة وزن عمرو يوسف تثير (ضجة) على مواقع التواصل الاجتماعي

عمرو يوسف

تداول عدد كبير من مستخدمي موقعي (فيسبوك) و (إنستغرام) صورة للفنان عمرو يوسف خلال مشاركته بفعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي.

وأثارت هذه الصورة جدلاً كبيراً، إذ انتقد البعض يوسف بسبب زيادة وزنه بشكل ملحوظ، ما جعل وجهه منتفخاً، وظهر وكأنه قد خسر جزءاً من وسامته، حسب موقع الفن

وطالب الجمهور عمرو يوسف بضرورة الخضوع لحمية غذائية وخسارة وزنه الزائد بأقصى سرعة.

واتهموا زوجته كندة علوش بأنها السبب في ما حدث له، خاصًة وأن عمرو صرح أكثر من مرة بأن كندة تجيد الطبخ، وتقدم له مأكولات سورية ومصرية.