زياد برجي يحسم قضية طلاقه بطريقة غير متوقعة

استغل الفنان زياد برجي حضوره حفل (الموريكس دور) مساء الجمعة الماضي، برفقة زوجت سناء فرح التي وخطفت الأنظار بأناقتها وجمالها، لنفي كل الشائعات المنتشرة عن إنفصالهما، وردّ زياد بطريقة طريفة على الأمر قائلاً: (جاي معي هيك، طلعتها أوتوستوب).

و قال برحي في لقاء سريع أجري معه على هامش المهرجان:(الناس بتتسلى وهذا الامر ليس له أي إشارة هو إبداع، الناس بتتسلى بحياة الفنان)، لافتاً إلى أنه لا ينزعج من الشائعات والقصص التي تتناول حياته، مشدداً على أنه يعيش حياة عائلية مستقرة وفي سعادة.

من جهى اخرى، يضّر الفنان زياد برجي لعمل فني جديد مع صديقه الشاعر أحمد ماضي. وكان الأخير نشر صورة جمعته ببرجي في منزل أحدهما، حيث ظهر برجي عازفاً على الغيتار. ومن المرجّح أن يُطرَح العمل قريباً، إذ أن ماضي أرفق الصورة بتعليق:(قريباً).