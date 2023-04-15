زيزي عادل تعلن ارتداء الحجاب بعد اعتزالها

البوابة-أعلنت النجمة زيزي عادل عبر حسابها الرسمي بموقع التوصال الإجتماعي (فيسبوك)، عن ارتدائها الحجاب وذلك بعد سنة من إعلانها اعتزال الفن.

وقامت زيزي بنشر صورة لها تظهر فيها مرتدية الحاجب لأول مرة، وعلقت عليها، قائلة: (الحمد والشكر لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله الذي هداني وأنعم علي بنعمة ارتداء الحجاب وبعد مرور سنه من اعتزالي وبعد زيارة بيت الله الحرام، حبيت اشاركم فرحتي).

هذا وانهالت التهاني على منشور الفنانة زيزي عادل سائلين الله سبحانه وتعالى بأن يرزقها الثبات والإخلاص في القول والعمل.