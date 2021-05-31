زينب العسكري تبكي بعد إصابة ابنتها بكورونا.. ونظرة والدتها تحطم قلبها!

أصيبت ابنة ووالدة الفنانة البحرينية زينب العسكري بفيروس كورونا المستجد، وهو ما أثار حزنها وخوفها على صحتهما.

كشفت زينت العسكري الخبر المؤسف عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، حيث وجَّهت الكاميرا على صورة ابنتها وهي طفلة صغيرة، ويمكننا سماعها تبكي خلف الكاميرا أثناء كشف حقيقة إصابة والدتها وابنتها، وقالت بصوت مخنوق: "تخيلوا قطعة مني ابنتي الصغيرة صابها الفيروس شعور يخوف بصراحة واتمنى المرض يكون فيني ولا يكون فيها".

وأوضحت العسكري أنها نقلت والدتها إلى المشفى رغم رفضها للأمر، لكن لم يكن بيدها خيار آخر وخاصة أن والدتها تخضع لغسيل الكلى، وقالت: "اضطرينا نوديها لانها يعني لازم تروح ما نقدر نعالجها في البيت وهي تسوي غسيل كلى”.

وأضافت: "وصلت أمي للمستشفى وخذوها عني تخيلوا تظرتها لي والله العظيم مو طبيعية تعور كأنها تقول لا تخليني وحسيت كأني خذلتها".

وانهار رواد مواقع التواصل الاجتماعي للدعاء لعائلتها بالشفاء، فكتبت إحداهن: " الله يحفظهم لج عورتي قلبي والله ربي يشفيهم ويعافيهم و يقومهم بالسلامه يارب".

وعلَّقت أخرى: "ربي يصبرك مافي أغلى من الأم والضنى".

وفي وقت سابق، أشادت العسكري بقرارات الحكومة البحرينة في التعامل مع فيروس كورونا، كما أعربت عن فخرها بالعاملين في الصفوف الأمامية.