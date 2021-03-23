زينب العسكري وتصريح مثير للجدل حول حلا الترك.. وانتقادات لاذعة من الجمهور!

ما تزال أخبار الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها السيدة منى السابر حديث الجمهور بعد صدور حُكم بحق الأخيرة بالسجن لمدة عام كامل.

وقررت الممثلة البحرينية زينب العسكري بدورها إبداء رأيها في الموضوع عن طريق فيديو وُصف بالصادم والذي جاء فيه "السجن اهون لي من اني اشوه سمعة بنتي"!!.

وتابعت "البنت عليها ضغوطات من كل مكان سواء الأب أو الأم أو غيرهم وما يصير أخلي الرأي العام ضدها والجمهور يسبها"!

وهاجم الجمهور بدوره زينب العسكري بعدة تعليقات كان منها: "شكلها جايه باخر العرس ههههه جانت نايمه زينب العسكري"..وتابع آخر "ما اختلفنا اكيد البنت عليها ضغط من كذا طرف لكن هي في هالعمر ١٩ سنة مش طفلة احنا نسميها حرمة ماشاء الله تفهم وتعرف الصح من الغلط. تقدر تقول لأ انا ما اقبل ارفع قضية على امي وحلال عليها الفلوس واذا تبي الزود اعطيها عيوني. لكن الله يهديها".

وكان هنالك تعليق "لا يا حبيبتي الله رجله بالمي مش زي اللي بالنار. ف لا تتفلسفي. والله لا يحطك محلها".

بالعودة لقضية حلا ومنى فقد كانت الترك قد اتهمت والدتها بسرقة مبلغ 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 آلف دولار أمريكي أثناء إقامتها معها قبل أن تنتقل للعيش مع جدتها من طرف والدها، وشكل صدور القرار بالسجن لمدة سنة بحق السابر جدل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، إلا أن الحكم تم تعديله بأنه في حال دفعت منى المبلغ خلال شهر سيتم إسقاط حكم السجن خاصةً لأن طفلها الأصغر عبد الله يعيش معها على عكس حلا وشقيقها الأكبر.

ووقف مشاهير العالم العربي بصف منى وأكدوا عن جاهزيتهم لمساعدة السابر وكان من بينهم الممثلة المغربية مريم حسين ووالدتها، والفاشنيستا الكويتية فوز الفهد وزميلتها الدكتورة خلود التي تكفلت بمصاريف عبد الله الدراسية للسنة الحالية 2021.

وكانت قد صرحت السابر أنهم حاولوا طمس هويتها من الأوراق الرسمية الخاصة بابنتها حلا الترك وابنها عبد الله عن طريق تبديل خانة الأم باسم دنيا بطمة وهو ما أغضبها ودفعها للبكاء من الظلم الذي تتعرض له والحرب الشرسة من جدة الترك وغيرها.

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