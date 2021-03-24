زينب العسكري تنفي خبر طلاقها وهكذا ردت على مي العيدان (فيديو)

أكدت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها غير صحيح على الإطلاق.

وأوضحت العسكري أن شائعات الانفصال بدأت تحوم حولها بعد أن هاجمتها الإعلامية الكويتية مي العيدان قائلة خلال حديثها عنها أنها تعيش حياة مريحة رغم انفصالها عن زوجها، فوجهت رسالة للعيدان وقالت: "فال الله ولا فالك يا مي، يا حبيبتي شنو هذه الشائعة، هذه ما راح أقبلها منك..لازم تتأكدين مني قبل ما تكتبين هذه الشائعة".

وأشارت الفنانة زينب العسكري إلى أنها تلقت العديد من الاتصالات من محبين يريدون التأكد من الخبر، مضيفة أنها تجلس حاليًا في البحرين مع بناتها الثلاث، ولكنها ستعود قريبًا للعيش مع زوجها".

وكانت مي العيدان قد هاجمت زينب العسكري بعد تصريحاتها بحق منى السابر والدة حلا الترك، وكتبت لزينب العسكري من خلال انستغرام وقالت: "اللي ايده بالماي مو مثل اللي ايده من النار، لأنك عايشة مرفهه ومرتاحة تزوجتي شيخ ورجل محترم وجبتي منه 3 بنات، ولما انفصلتوا استمر بصرف مخصصاتك انتي والبنات ويتعامل معك بطريقة محترمة".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: