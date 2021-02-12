زينب العسكري تتعرض لهجمة من السخرية بعد حفل ميلادها (الغريب)!

لا يزال الإحتفال الذي أقامته الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري بمناسبة ميلادها الـ 47 حديث المشاهدين على مواقع التواصل الإجتماعي نظراً للمبالغة والاستعراض الذي قامت به.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو من الاحتفال الغريب الذي قامت به العسكري، وظهرت في مقطع وهي تسير في الحديقة وخلفها يسير مجموعة من الأطفال على صوت الزغاريد، لتزف نفسها كما لو أنها عروس، الأمر الذي عرضها للكثير من التعليقات الساخرة.

كذلك تعرضت العسكري للكثير من التعليقات القاسية والساخرة بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقطع قالب الحلوى المؤلف من طبقات عدة تم تصميمه بشكل خاص لميلادها، وتم إنتقاد حركات الدلع، متهمين اياها بالاستعراض بطريقة لا تليق بسنها.

و جاءت العديد من التعليقات السلبية حول الاحتفال في هذا السن بهذا الحفل، حيث ذكر الكثير أن الحفل كان ليكون أفضل لو احتوى على البساطة وعدم المبالغة، في حين رد الكثير على هذه التعليقات السلبية، بأن العسكري من حقها إقامة حفل عيد ميلادها بالطريقة المناسبة لها ولا علاقة للعمر بنوع الأحتفال أو الطريقة التي يتم بها، وأكملوا في تعليقاتهم بالتمني لها بالصحة وطولة العمر، كما أشاد آخرون بجمالها المشرق رغم تقدم سنها.