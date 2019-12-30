زينب العسكري تفاجئ الدكتورة خلود وتزورها في بيتها (فيديو)

فاجأت الفنانة البحرينية زينب العسكري، الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بزيارة مفاجئة في بيت الأخيرة بعد لقاء مصادفة جمعهما في مطعم بالكويت.

وعبرت الدكتورة خلود عن صدمتها من الزيارة المفاجئة للعسكري ونشرت مقطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بزينب أوضحت فيه أنها كانت في مطعم وأخبروها بوجود الفنانة زينب العسكري فلم تصدق في البداية وقلت إن ذلك مستحيل حتى رأتها بعيونها.

وقامت كل من خلود والعسكري بوصلة غزل في بعضهما فقالت الأخيرة إنها تحب الدكتور خلود ولها مكانة خاصة لديها وأنها إنسانة محبوبة، فيما ردت الأخيرة بقولها وأنا "هموت عليكي ورجعتيني للماضي الجميل".

ووصفت خلود صديقتها بالفنانة الجميلة النادرة، ورحبت بها في بيتها وقالت لها نورتينا، واستغلت العسكري زيارتها لخلود وقامت بلقاء التوأم وظهرت في الفيديو وهي تحملهما وتلاعبهما.

يذكر أن زينب العسكري ظهرت قبل أيام في مقطع فيديو وهي تستعرض مهارة ابنتها في الرقص خلال مشاركتها زميلاتها في رقصة استعراضية على المسرح بمناسبة إحدى المناسبات الوطنية في الإمارات.

وجاء هذا الظهور بعد غياب طويل عقب وفاة شقيقتها، وأعربت عن حزنها على وفاتها ومتحدثة عن الألم الكبير الذي تعيشه والدتها حزناً على فقدانها.

وتعد "العسكري" واحدة من أهم الفنانات الخليجيات، استمر مشوارها الفني لأكثر من ثمانية عشر عامًا، قدمت خلاله العديد من الأعمال وقامت ببطولة عدد من المسلسلات.

ونالت زينب العديد من الجوائز خلال مشوارها الفني، حيث حصلت على جائزة أفضل فنانة بحرينية عام 2007 من إحدى المحافل، وجائزة أفضل شخصية إعلامية عامة في البحرين في استفتاء وزارة الإعلام البحرينية والمجلس الوطني للثقافة والفنون عام 2008، كما تم اختيارها كأفضل فنانة لعام 2006 عن دورها في مسلسل "بلا رحمة".

على الجانب الآخر، احتفلت الدكتور خلود قبل أيام بعيد ميلادها الـ32 وارتدت الفاشنيستا في حفل عيد ميلادها فستاناً فضي مزيناً بالشواروفسكي، وتزينت بالخاتم والساعة اللذين تلقتهما في حفل عيد ميلادها العام الماضي، ليكتمل الطاقم بقلادتها الفاخرة على شكل رأس فهد.

ثم أطلت الفاشينيستا الكويتية بفستان آخر من الدانتيل باللون الأحمر، لتبدو وكأن احتفالها تحول إلى يوم الفالنتاين، وقام نجم السوشيال ميديا زوجها الأردني أمين بوضع القلادة الماسية الفاخرة حول عنقها.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: