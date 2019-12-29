بعد عودتها لمصر.. تأييد حبس جوهرة لمدة عام في "التحريض على الفسق والفجور"

اتخذت محكمة مصرية مساء السبت قرارًا بتأييد حبس الراقصة الروسية جوهرة، لمدة عام مع الشغل، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز.

واستند قرار المحكمة إلى عدة أسباب، من بينها تهمة إثارة الغرائز إلى جانب ارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات وعدم حصولها على تصريح عمل داخل مصر.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن "رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات للراقصة جوهرة - اسمها الحقيقي إيكاترينا أندريفا - ارتدت فيها بدلة رقص شبه عارية وتظهر فيها مفاتن جسدها، وتظهر فيه وهي تشير إلى أجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشباب".

وحسب بلاغ شرطة السياحة ضد الراقصة الروسية، فقد قدمت الأخيرة فقرة للرقص الشرقي بملهى ليلي في منطقة الجيزة في العاصمة المصرية، وألقي القبض عليها لتقر بأنها ظهرت في الفيديو المذكور، وأحيلت إلى النيابة التي تولت التحقيق، وأفرجت عنها بمقابل مادي، قبل أن يتم إصدار قرار من قبل المحكمة بتأييد حبسها.

وكانت جوهرة قد غادرت مصر متجهة إلى لبنان، عقب فضيحة "الفيديوهات المسربة" لها مع شاب قيل إنه زوجها، حيث أكد مدير أعمالها أنّه بعد المضايقات العديدة التي تعرّضت لها، قرّرت نقل نشاطها الفنّي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

إلا أن جوهرة عادت مجددًا إلى مصر منذ أيام، لحضور العرض الخاص لفيلم "الفلوس" الذي تشارك فيه برفقة النجم المصري تامر حسني، حيث تشارك الراقصة في الفيلم بفقرة رقص على أغنية "حلوة الحياة".

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