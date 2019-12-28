شاهد صور خطوبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

فاجأت الممثلة الممثلة الشابة هنادي مهنى جمهورها، بخطبتها للممثل الشاب أحمد خالد صالح، في حفل أقيم مساء اليوم الجمعة.

وشاركت هنادي مهنى جمهورها عبر موقع "إنستغرام" بالاحتفال بنشرها مجموعة صور من حفل الخطوبة، جمعتها بخطيبها أحمد خالد صالح، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: "مبروك.. مع أفضل رجل على الإطلاق ينتهي عام 2019".

وبذلك نفت هنادي مهنى التقارير التي أفادت بإعلان والدتها أنه لا يوجد أي ترتيبات أو إعلان لهذه الخطوبة، وأنه لا صحة مطلقًا لما أعلنه والدها الموسيقار هاني مهنى خلال لقاء تلفزيوني منذ أيام بأن حفل الخطوبة نجلته هنادي ونجل الفنان خالد صالح سيكون يوم الجمعة ويقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

تجدر الإشارة إلى أنه في مطلع أكتوبر الماضي حصلت هنادي مهنى على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، كما حصل أحمد خالد صالح على جائزة أفضل ممثل صاعد، وعقب الحفل نشرت هنادي صورتها برفقته ووجهت له رسالة خاصة قالت فيها: "مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة، أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى أن ‏ننجح دائماً معاً".

من جهة أخرى، انتهت هنادي مهنى من تصوير دورها في فيلم "بنات ثانوي" وهو من إنتاج أحمد السبكي ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمود كامل، وتجسد شخصية إحدى الفتيات الخمس التي تدور أحداث الفيلم حولهن، وهن في مرحلة الثانوية العامة ويعرض ما يحدث لهن خلال رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

الفيلم بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، مي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران.

جدير بالذكر أن هنادي شاركت في بطولة مسلسل "حكايتي"، الذي عرض في رمضان ‏الماضي، ‏مع ‏ياسمين صبري وفاء ‏عامر، كما شاركت أيضا خلال الموسم الرمضاني في مسلسل "زلزال"، من بطولة ‏محمد ‏رمضان، ‏حلا شيحة، ماجد ‏المصري.

أما أحمد خالد صالح فيشارك في فيلم "شريط 6" من بطولة خالد الصاوي, ياسر الطوبجي، وفاء عامر، تارا عماد، خالد أنور، هدى المفتي، عمرو وهبة، طارق عبد العزيز، ونانسي صلاح، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة.

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