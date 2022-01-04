زينة تثير الجدل بهذا المنشور على (إنستغرام)

وجهت الفنانة زينة رسالة غامضة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (انستغرام) ونشرت صورة جديدة لها . وكتبت زينة : ( لما تلاقيني عديتهالك من غيرحساب اعرف اني عديتك معاها …وعجبي ).

و كانت الفنانة زينة، قد نفت ما تردد عن إصابتها بفيروس كورونا هي وأولادها.

وقالت زينة، في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي": (أنا الحمد الله تمام، بس دور برد شديد وكانت حرارة الأولاد 40 ودرجة حرارتي 38، والحمد الله إحنا بنتحسن، ووالدتي اتعدت وكمان أختي، وأنا لو عندي التهاب رئوي مش هكدب مش عارفة الكلام ده جابوه منين).

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل (كله بالحب) والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.