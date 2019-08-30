زينة تضج أنوثه و جمالا في أحدث جلسة تصوير (صور)

ظهرت النجمة زينة بإطلالة مميزة على حسابها الشخصي بموقع (انستجرام )مرتدية فستان أحمر أثناء تواجدها في الساحل الشمالى لقضاء اجازتها الصيفية والاستمتاع بالأجواء هناك، موجهة رسالة فى تعليقها على الصور حيث كتبت ( لا تضيع وقتك في البحث عن رضا الآخرين..كن كما انت وليتقبلك من يتقبلك)، حسب اليوم السابع.

وتنتظر زينة طرح فيلمها الجديد (الفلوس) الذى أصبح مرشحا للعرض في موسم اجازة منتصف العام الدراسي، ويشارك في بطولته الى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، اضافة إلى ضيوف الشرف أحمد السقا ومي عز الدين وعلى ربيع والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.