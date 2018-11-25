زينة تكسب 30 ألف جنيه استرليني من أحمد عز بقرار من المحكمة..إليكم التفاصيل

أحمد عز..وطليقته الفنانة زينة

صدر مؤخرًا قرارًا من محكمة الأسرة بمدينة نصر يلزم النجم المصري أحمد عز بدفع المصاريف الدراسية لأطفاله التوأم من زوجته السابقة الممثلة زينة، وقدرت المحكمة المبلغ الذي وصلت قيمته إلى 30 ألف جنيه استرليني.

ونظرًا إلى أن الفنان أحمد عز ممثل معروف ولديه ثروة من أعماله السينمائية والدرامية، فكانت هذه النقطة التي اعتمدها محامي زينة لتقدير المبلغ الذي يلزم لسداد مصاريف دراسة التوأم، حيث أنهما سيدرسان في المدارس الأجنبية بحسب رغبة والدتهم وتتطلب هذه المدارس عملات أجنبية ومبالغ عالية أيضًا.

من ناحية أخرى، نشرت زينة في وقت سابق من عام 2018 وثيقة طلاقها الرسمية من أحمد عز، وذلك بعدما ربحت قضيية الخلع الني أقامتها ضده، وعلقّت في وقتها وقالت: "ورقة الطلاق الرسمية الحمدلله".