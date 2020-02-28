زينة تنضم الى نجوم دراما رمضان المقبل بـ(جمع سالم)

انضمت الفنانة زينة الى نجمات دراما رمضان 2020 في اللحظات الأخيرة، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم (جمع سالم)، من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد، والمقرر بدء تصويره غدا السبت، لتكون زينة آخر الفنانين المنضمين للمنافسات الرمضانية هذا العام.

ويتكتم صناع المسلسل على التفاصيل والفنانين المشاركين فى البطولة إلى حين الانتهاء من كافة التعاقدت والبدء فى تصوير أول المشاهد، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة على أن يستمر التصوير طوال الشهر الكريم لاسيما وأن الوقت المتبقي قبل حلول رمضان غير كاف لانهاء العمل، حسب موقع اليوم السابع.

ويعرض لزينة حالياً فيلم (الفلوس) الذى انطلق بدور العرض المصرية والعربية، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني وزينة كلاً من محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومي عز الدين.