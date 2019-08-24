زينة تهاجم ريهام سعيد: (هي عبء على الدولة بكذبها و رخصها!)

وجهّت الفنانة زينة، رسالة قاسية للإعلامية ريهام سعيد، بسبب وصفها لأصحاب السمنة بالعبء على الدولة، حيث قالت زينة، عبر على حسابها الرسمي على (انستجرام): (والله ما في عبء علي الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل. بتتريق علي الغلابة اللي بيلبسوا عبايات و اسدال، رخيصة انا مش فاهمه ليه تبقي موجوده واحده زي دي اساسا منتهي عدم الاحترافيه وقلة الأدب والتنمر فاضل تعمل ايه تاني علشان تمشي تشتم الناس بالأم والأب)، ولكنها سرعان ما قامت بحذفه، حسب موقع صدى البلد.

وبدأت الأزمة بين ريهام، وزينة، عندما قامت ريهام، بالدفاع عن أحمد عز، وقت أزمته مع زينة على نسب الأطفال، من خلال برنامج (صبايا الخير).

وتجددت الأزمة مؤخرًا بسبب دفاع ريهام المستمر عن عز، وذلك وقت نشوب مشاجرة بينه وبين زينة وشقيقتها في الساحل الشمالي منذ عدة أيام، حيث علقت ريهام، على الأمر قائلة :(برضو هقول حسبي الله ونعم الوكيل زي ما قلتها من 3 سنين وبهدلتني في المحاكم من غير حق).

و على صعيد متصل، أعلنت ادارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج (صبايا)، ومقدمة البرنامج الاعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا تحدثت فيها عن السمنة وخاصة السيدات البدينات وانهن عبء على المجتمع، حسب وصفها.

القرار أوضح أن الوقف يستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للاعلام معها، ويتم اعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.