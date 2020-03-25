زينة تهنىء نادية الجندي بصورة و متابعة: (إيه القرف ده!)

نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور (انستجرام) مجموعة صور له بصحبة الفنانة نادية الجندي لتهنئتها بعيد ميلادها.

وعلقت الفنانة زينة على الصور قائلة: (كل سنة وانتي طيبة يا اجمل وأطيب نونة ودايما في صحة وسعادة ونجاح وتألق ومنورة حياتنا يااااارب يا # نجمة الجماهير).

هذا و ظهرت زينة في إحدى الصور بشكل ملفت ، و قامت بالرد إحدى متابعيها قائلة: ( ايه القرف ده!).

يذكر أن أحدث أعمال زينة فيلم (الفلوس) سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، اخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم، تامر حسني، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.