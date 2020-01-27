زينة توجه رسالة لأحمد عز: (عيالك اللي من صلبك اللي هيترحموا عليك!)

قالت الفنانة زينة، إن أزمتها بخصوص زواجها من الفنان أحمد عز انتهت تماماً، وحصلت على حقها بالقانون، وبفضل المحاكم الشرعية، وبفضل دولة القانون المصري.

ووجهت رسالة قوية إلى الفنان أحمد عز خلال حوارها ببرنامج (الحكاية)، الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة (mbc مصر) قالت خلالها: (بقول لأحمد عز.. المعجبين مش هيترحموا عليك لو مت، إنما عيالك اللي هما من صلبك هما اللي هيترجموا عليك)، و تابعت زينة: (مشكلة أحمد عز معايا أنا مش مع عياله.. كل شوية بيعمل منع للسفر لعيالي مش عاوزهم يسافروا.. خدت حقي الحمد لله بالقانون ولا عمري هغلط فيه.. وعيالي قالولي إوعي تغلطي في بابا).حسب موقع اليوم السابع.

وكشفت الفنانة زينة، تفاصيل جديدة عن فترة زواجها بالفنان أحمد عز، قائلة: (تزوجته عرفي في 15 يونيو عام 2012 في وجود أهلي.. وسافرنا أمريكا، عشان نوثق الزواج العرفي في القنصلية المصرية هناك.. وكان عاوزني أعتزل الوسط الفني، وكان بيجيلي شغل كتير جدا فى الوقت ده، وكان هيبقى نقلة كبيرة في حياتي).

وأضافت زينة: (ولدت فى الشهر السابع في أمريكا، وفي هذه الأثناء والد أحمد عز مرض، فاضطر إلى النزول لمصر، وكان والاتفاق إنه يجي أمريكا مرة أخرى يدفع مصاريف الولادة والمستشفى، ولم يأت فقررت أنفصل عنه، وعندما علم بهذا قرر الانفصال لم يصرف على أبنائي)، لافتة أنه بعد ذلك أثارت أزمة نسب ابنيها إلى زوجها أحمد عز.

وأوضحت زينة، أنه بعد ذلك ثارت أزمة إنكار أحمد عز لنسب ابنيهما، وحاولت إثبات زواجها منه، و كسبت قضيتها.