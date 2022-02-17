زينة مكي تعلن طلاقها من الملحن نبيل خوري: (تسرعت)

كشفت الفنانة اللبنانية زينة مكي بعن طلاقها بشكل رسمي من زوجها الملحن اللبناني نبيل خوري، بعد مرور قرابة العام على ظهور خلافات بينهما.

وكشفت زينة مكي لأول مرة تفاصيل طلاقها، عندما حلت ضيفة في برنامج (spot on)، مؤكدة أن (أسباب الطلاق تعود إلى عدم مناسبة شخصيتها مع شخصية زوجها من بداية الزواج).

وقالت: (حاولنا جاهدين الحفاظ على هذه العلاقة ولكن فشلنا)، مشيرة إلى أن (الخلاف على الأمور الجوهرية كان صُلب الموضوع، لذا لم يحالفنا الحظ في المضي قدمًا في زواجنا).

وتسترجع زينة مكي حديث والديها لها قبل الزواج من خوري، ومطالبتهما لها بالتريث والتفكير العميق قبل الإقبال على هذه الخطوة، ولكنها لم تستمع إلى حديثهما، لذا عبرت مكي عن شعورها بأنها (تسرعت) في تلك الخطوة، لكنها عادت لتقول إنها ليست نادمة عليها!

يذكر أن مكي شاركت أخيراً في بطولة مسلسل (شتي يا بيروت) من تأليف بلال شحادات وإخراج إيلي السمعان، وبطولة عابد فهد وإلسا زغيب وديمة الجندي وعبدو شاهين ورامز الأسود.