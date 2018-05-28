زينة وتامر حسني صديقان من جديد .. صورة!

الفنان تامر حسني والفنانة زينة

نشرت الفنانة المصرية زينة عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة تجمعها بالفنان المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل وياسمين شقيقة الفنانة زينة.

وتأتي هذه الصورة بعد سنوات من القطيعة بين زينة وحسني بسبب خلافات بينهما، حيث كانت زينة قد اتهمت تامر حسني بانه تخلى عنها في ازمتها عند اتهام شقيقتها بالتجارة بالمخدرات، مع انها ساندته في أزمته خلال سجنه بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية.

فيما تناقل البعض أن سبب خلال زينة وحسني والذي استمر لفترة طويلة كان بسبب زواج حسني من المغربية بسمة بوسيل حيث انتشرت شائعات عن وجود علاقة حب تجمع بين زينة وحسني.

وتشارك الفنانة زينة في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل ممنوع الاقتراب والتصوير ويشاركها في المسلسل عدد كبير من النجوم من بينهم فتحي عبدالوهاب، محمد شاهين، نسرين امين وآخرون.