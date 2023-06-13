منع زيندايا من دخول مطعم في روما.. والسبب ملابسها المثيرة

تعرّضت النجمة العالمية "زيندايا" الى موقف محرج خلال تواجدها في مدينة روما الايطالية حيث تقضي اجازتها الصيفية هناك رفقة عدد من أصدقائها.

زيندايا تتعرّض الى موقف محرج



خلال قضائها اجازتها الصيفية في روما منعت إدارة أحد المطاعم النجمة العالمية "زيندايا" من دخول المطعم والتواجد فيه لتناول طعام الغداء، وذلك بسبب ملابسها الجريئة والمثيرة.



وظهرت النجمة الشابة بإطلالة كاجوال وهي ترتدي بنطال بيج واسع نسقّته مع توب مكشوف باللون الأسود، لكن أحد العاملين في المطعم عندما رآها لم يسمح لها بالدخول بحجة جرأة ملابسها.



وأكّد العامل بأنه منع النجمة العالمية من الدخول الى المطعم كان بسبب عدم التزامها بملابس رسميّة ومناسبة للمكان، حيث أن المطعم يمتلك قواعد صارمة من اجل الملابس ويؤفض لأي شخص تجاوزها.

زيندايا تحتفل بعيد ميلاد حبيبها توم هولاند



ووفي وقت سابق كانت النجمة الشابة قد احتفلت بعيد ميلاد حبيبها توم هولاند في الشهر الماضي حيث شاركت العديد من الصور عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وعلى الصعيد الفني كانت الفنانة الشابة قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل euphoria وجسدت من خلاله شخصية الشابة رو التي تعاني من مشاكل في الإدمان.

وعرض المسلسل في موسميه مشاكل الشباب والمراهقين من خلال مجموعة من الطلاب، وتناول العمل هذه المشاكل بطريقة جريئة جدا.

ومن المقرر ان يتم العمل على موسم ثالث من المسلسل.