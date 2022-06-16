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زيندايا تنفي حملها بطفلها الأول.. وصورة لجنينها حديث السوشال ميديا

منشور 16 حزيران / يونيو 2022 - 07:11
زيندايا
زيندايا

هاجمت النجمة الأمريكية زيندايا مروجي شائعات حملها بطفلها الأول من حبيبها الممثل الأمريكي توم هولاند، مُشيرةً أن ذلك ما يدفعها للابتعاد عن موقع "تويتر" تحديدًا.

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خدع العديد من محبي زيندايا بعد انتشار مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يظهر فيه صورة سونار لجنين مزعومة للنجمة، حيث تظهر الصورة وكأنها نشرت عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام، حيث أرفقت بتعليق: "أحبك.. إنني في منتصف الطريق".




 

وبعد انتشار الشائعات، خرجت زيندايا لنفي ما تم تداوله عبر منشورين شاركتهما عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، وكتبت: "انظروا الآن، لهذا السبب ابتعد عن تويتر.. فقد تلفيق أشياء دون سبب أسبوعيًا".

وأضافت في منشور آخر: "على كل حال، سأعود للتصوير".

لقد بدأت  علاقة زيندايا وتوم هولاند في شهر يوليو عام 2017، لكن أكَّدا الأخبار رسميًا عام 2021.

زيندايا تنضم إلى نجوم متحف مدام توسو

 

وفي وقت سابق، انضمت نجمة فيلم Euphoria إلى قائمة نجوم متحف توسو، بعدما أُخذت قياساتها ومراجع للمساعدة في تطبيق شكلها بحذافيره في عام 2015.

وقام المسؤولون عن تصميم التمثال ذو حجم الطبيعي باختيار بدلة وردية نيون كالتي ارتدتها زيندايا خلال لقائها في برنامج "Good Morning America" من توقيع مصمم الأزياء "ألكساندر مكوين" ، وصفف شعرها على شكل كعكة إلى الخلف.

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زيندايا

 

كلمات دالة:زيندايانجومفن

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