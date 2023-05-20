بولغاري تجمع ألمع الفنانين في فينيسيا.. زيندايا بإطلالة البجعة السوداء

حرصت العديد من النجمات والمشاهير على حضور مناسبة جديدة خاصة ببولغاري (Bvlgari) للإحتفال بالمجموعة الجديدة تحت اسم"Bulgari Mediterranea"،التي أقيمت في فينيسيا وشهدت عرض المجموعة الجديدة الخاصة ببولغاري والتي تم كشف الستار عنها حديثا.

وتألقت النجمات بإطلالات لافتة ومميزة واختارت الفنانات إطلالات رائعة، ناسبت الحدث الفخم الذي جمع عشاق الموضة والمجوهرات من جميع أنحاء العالم، ومن بين هؤلاء بريانكا شوبرا وزيندايا وآن هاثاواي وليسا نجمة فرقة بلاك بينك الكورية، حيث تألقن جميعًا بإطلالات أنيقة وجذابة.

بريانكا تشوبرا بتصميم راقي من مس سوهي

أطلت الفنانة الهندية الشهيرة بإطلالة رائعة من المصممة الكورية التي تتخصص بالأزياء الراقية والفساتين الأيقونية مس سوهي، بفستان مكون من قطعتين باللون الأحمر الأرجواني الداكن بتفاصيل وزخرفات على التنورة مكونة من زهرة وأوراق نباتات باللون الأخضر.

وارتدت الفنانة قلادة للدار من الألماس الأبيض النقي وتفاصيل الأحجار الكريمة التي لا تخلو منها مجوهرات الدار العريقة بعدة ألوان زاهية ومختلفة.

زيندايا كالبجعة السوداء الساحرة:

تألقت النجمة الشابة بإطلالة فائقة الجمال والوقار من المصمم البريطاني ريتشارد كوين، الذي يبدع باستخدام قماش المخمل وتصميم فساتين جميلة منه. واختار منسق ملابس الفنانة لاو روتش تنسيق الإطلالة مع تسريحة شعر مرفوع لإبراز جمال وقوة تفاصيل وجه الممثلة الجميلة وأقراط الأذنين التي ارتدتهم من المجموعة الخاصة الجديدة من الدار. أيضا ارتدت عقد من كل من الذهب الأبيض والألماس النقي يبلغ سعره ما يزيد عن خمسة ملايين دولار.

آن هاثواي من فرساتشي إلى بولغاري

بعد ما أعلنت الدار الإيطالية الشهيرة فيرساتشي في مطلع مايو أن آن هاثواي هي السفيرة الجديدة للدار، أعلنت بولغاري ذلك أيضا، فحضرت الحفل مرتدية فستان من المجموعة الجدديدة لدار فيرساتشيه وهي مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2023 بتطريزات راقية متداخلة من اللونين الفضي والذهبي اللذان أضافا البريق المثالي للعقد الذي ارتدته الممثلة لإطلالة لا تشوبها شائبة.

ليسا نجمة بلاك بينك تتألق بفستان من أنتونيو ريفا

تألقت نجمة كوريا الجنوبية ليسا بحفل بولغاري بتصميم أنيق وخلاب من العلامة أنتونيو ريفا ميلانو، وارتدت فستان باللون الأسود انسدل بتصميم مجسم ومغازل للجسد حتى منطقة أسفل الركبة واتسع ليكون أشبه بقصة حورية البحر، مع الأكتاف العريضة التي انسدلت لتغطي منطقة الذراعين، وأضيف للفستان وشاح أسود صغير منسدل من الخلف لمزيد من الجمال والرقي.