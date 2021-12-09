زين العمر يعايد ابنته في عيد ميلادها و جمالها يخطف الأنظار

نشر الفنان اللبناني زين العمر صورةً عائليةً مع ابنته الوحيدة ريتا، مُعبّراً عن محبّته الكبيرة لها، احتفالا بعيد ميلادها.

وعلّق الفنان زين العمر على الصورة بالقول: (عيد ميلاد حياتي ونور عيوني بنتي الوحيدة. كبرت البنّوت وصارت تعزمنا عالعشا). وتابع: (الله يحميكي بابا ويحمي إخواتك ويحمي الماما. بحبكن كتير).

و فنيا، يستعد الفنان زين العمر للقاء الجاليات اللبنانية في كندا في حفلتين فنيتين، يودع في الأولى العام الجاري ويستقبل في الثانية العام الجديد.

وسيحيي العمر ليلة رأس السنة في مونتريال في مطعم (لورديا)، وسيفتتح العام الجديد في الأول من كانون الثاني/أيار المقبل في مدينة أوتاوا في فرع المطعم المذكور في المدينة.