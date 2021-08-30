زين كرزون تتعرض للهجوم بعد ظهور جسدها من أسفل المايوه.. والجمهور "تشلحتي"؟!

شاركت الفاشينيستا الأردنية زين كرزون مجموعة صُور جديدة لها عبر تطبيق انستقرام حيث يتابعها أكثر من 1.8 مليون شخص.

زين كرزون ظهرت في الصُور وهي ترتدي مايوه السباحه وفوقه كوفر على شكل فستان قصير، إلا أن قماشة الكوفر كانت من النوع الشفاف فأبرزت ما تحتها بوضوح وبالتحديد من منطقة الصدر.

الجمهور بدوره هاجم زين كرزون بعدة تعليقات كان منها "مشاالله تشلحتي".. وتابع آخر "اشلحي اكثر"..في حين أضاف آخر "شفاف اللي لابستي".

زين كرزون والقضية الفلسطينية

يذكر أن زين كرزون كانت قد تعرضت لهجوم شديد بعد تصريح لها عن القضية الفلسطينية، بالعودة لأصل الموضوع، فقد بدأ بتصريحاتها والتي جاء فيها "قضية فلسطين ما بدها ناس مؤثرين يأثروا عليكم لحتى تحكوا أو تنزلوا عن فلسطين..المُؤثر هو الفلسطيني الي اتدمر بيتوا..المُؤثر هو اللي بعاني من سنين، مش شي جديد اللي صار بـ فلسطين مش كنت نايمة وصحيت وصار اللي صار بـ فلسطين".. وتابعت كرزون "ليه بدنا نعمل شوشرة على السوشال ميديا...حب فلسطين هو اني أنزل مية بوست وصُورة وأبكي قدام الكاميرا عشان تزقفولي".

فضيحة زين كرزون !

جاءت الفضيحة هذه المرة بعد أن خسرت زين ما يقارب الـ 200 ألف متابع عبر تطبيق انستقرام بسبب تعليقها على القضية الفلسطينية، إذ قامت بشراء متابعين وهميين لإعادة الأرقام إلى حسابها في إنستجرام، كما بادرت بشراء أرقام وهمية لحساب البراند التجميلي خاصتها والذي كان سيبصر النور قريباً ليتحول العدد خلال يومين من 20 ألف متابع إلى 100 ألف متابع.

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