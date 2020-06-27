زين كرزون تطبع على شفاه خطيبها أول قبلة..والجمهور يهاجمها بحكم العادات والتقاليد!

ما يزال خبر خطوبة الناشطة الأردنية "زين كرزون" حديث الجمهور خاصةً أن الموضوع كان سريعاً ومن دون مقدمات وتم في حفل عيد ميلادها هي وشقيقتها التوأم هيا كنوع من المفاجأة.

منذ ساعات انتشرت مقابلة لـ زين عبر أحد البرامج التلفزيونية تتحدث فيها عن طريقة تعرفها على خطيبها المدعو "عبد الله" وكيف تكللت علاقتهما بالخطوبة.

مقطع صغير من المقابلة لا تتجاوز مدته توانيٍ معدودة كان كافياً لفتح النار على زين، فقد ظهرت في مقطع وهي تقبل خطيبها على فمه بعدما تقدم لها...مما أثار غضب الجمهور وخاصةً الأردني لكونها خالفت العادات والتقاليد واعتبرها الأغلب أنها تتشبه بالأجانب.

المقطع الذي نشر لـ دقائق قليلة قبل أن يتم حذفه واعادة مشاركته من دون مقطع القبلة كان قد لاقى إنتشاراً كبيراً بين صفحات التواصل الإجتماعي ضمن إنتقادات واسعة، بينما دافع البعض عن زين واعتبروا الموضوع عادي.

يذكر أن خطيب زين يحمل شهادة التسويق من جامعة الأميرة سمية وقد كان يدرس مع زين في نفس المدرسة وعلاقتهما كانت مجرد "مرحباً أهلاً" ومتابعة كل منها للأخر عبر السوشال ميديا.

وفي يوم من الأيام شاركت زين عبر حسابها فيديو وهي تحضر أكلة "الكبسة" وتفاعل الأخير مع الفيديو وأبدى رغبته في التذوق وما كان منها إلا أن طلبت منه أن يأتي لباب بيتها بحكم أنهما يسكنان بجوار بعضهما وأعطته صحن من طبخة الكبسة.

كرزون أضافت أن أول مرة دق قلبها لـ عبد الله في عيد الحب عندما فاجاْها بهدايا رومانسية كانت كفيلة بوضع النقط على الحروف.



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