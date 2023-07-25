زين مالك يحقق أمنية معجبة.. أرادت أن تصبح حبيبته

طرح النجم العالمي "زين مالك" أغنيته الجديدة التي تحمل اسم Love Like This خلال الأسبوع الماضي، حيث شارك أيضاً فيديو كليب خاص للأغنية.

زين مالك يحقق أحلام معجبة



وكانت المفاجأة في مقطع الفيديو لخاص بالأغنية الجديدة التي طرحت خلال الاسبوع الماضي هو ظهور عارضة أزياء معه، وهي واحدة من أكبر معجباته التي رغبت بان تكون حبيبة له.



وتُدعى عارضة الأزياء التي شاركت مالك الكليب "جريس دومدو"، ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" تتحدّث فيه عن مدى اعجابها الكبير بالنجم العالمي منذ أن كانت في عمر صغير.



كما ونشرت الكثير من التغريدات التي أظهرت حبّها الكبير لـ مالك منذ أن كان في فرقة "One Direction" وكانت حينها هي بعمر الـ 15 عامًًا فقط، حيث أن اعجابها به بدأ في سن مبكرة جدًا.

وعلّقت جريس حول الموضوع: "لقد كنت مجرّد معجبة بزين مالك بعمر 15 عام والآن ألعب دور حبيبته في فيديو الكليب الاغنية الجديدة الخاصة به".



وكان من ضمن التغريدات التي نشرتها جريس وهي في عمر 15: "مستعدة ان أقتل عائلتي كي يلمسني زين واذا قابلت أحد بجماله سانهار من البكاء".

زين مالك وجيجي حديد



ويشار بان المغني العالمي كان على علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية "جيجي حديد" حيث انجب منها ابنتهما "خاي"، لكنّهما انفصلا بعد ذلك بعد حدوث مشكلة كبيرة بينه وبين ووالدة جيجي حديد.