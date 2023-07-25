  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. زين مالك يحقق أمنية معجبة.. أرادت أن تصبح حبيبته

زين مالك يحقق أمنية معجبة.. أرادت أن تصبح حبيبته

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 25 تمّوز / يوليو 2023 - 06:02
زين مالك
زين مالك

طرح النجم العالمي "زين مالك" أغنيته الجديدة التي تحمل اسم Love Like This خلال الأسبوع الماضي، حيث شارك أيضاً فيديو كليب خاص للأغنية.

اقرأ ايضاًبعد غياب 6 سنوات.. زين مالك يتحدث عن أزمته مع والدة جيجي حديدبعد غياب 6 سنوات.. زين مالك يتحدث عن أزمته مع والدة جيجي حديد

زين مالك يحقق أحلام معجبة
 

وكانت المفاجأة في مقطع الفيديو لخاص بالأغنية الجديدة التي طرحت خلال الاسبوع الماضي هو ظهور عارضة أزياء معه، وهي واحدة من أكبر معجباته التي رغبت بان تكون حبيبة له.
 

وتُدعى عارضة الأزياء التي شاركت مالك الكليب  "جريس دومدو"، ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" تتحدّث فيه عن مدى اعجابها الكبير بالنجم العالمي منذ أن كانت في عمر صغير.
 

كما ونشرت الكثير من التغريدات التي أظهرت حبّها الكبير لـ مالك منذ أن كان في فرقة "One Direction" وكانت حينها هي بعمر الـ 15 عامًًا فقط، حيث أن اعجابها به بدأ في سن مبكرة جدًا.

وعلّقت جريس حول الموضوع: "لقد كنت مجرّد معجبة بزين مالك بعمر 15 عام والآن ألعب دور حبيبته في فيديو الكليب الاغنية الجديدة الخاصة به".
 

اقرأ ايضاًبعد غياب 6 سنوات.. زين مالك يتحدث عن أزمته مع والدة جيجي حديدبعد الغائها متابعة زين مالك وجيجي وبيلا حديد.. سيلينا غوميز مُتهمة بالعداء نحو المسلمين

وكان من ضمن التغريدات التي نشرتها جريس وهي في عمر 15: "مستعدة ان أقتل عائلتي كي يلمسني زين واذا قابلت أحد بجماله  سانهار من البكاء".

زين مالك وجيجي حديد
 

ويشار بان المغني العالمي كان على علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية "جيجي حديد" حيث انجب منها ابنتهما "خاي"، لكنّهما انفصلا بعد ذلك بعد حدوث مشكلة كبيرة بينه وبين ووالدة جيجي حديد.

كلمات دالة:زين مالكأخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهير

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن