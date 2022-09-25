زين مالك يقوم بردّة فعل غير متوقعّة بعد شائعات علاقة جيجي حديد وليوناردو دي كابريو

تصدّرت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وذلك بسبب شائعات علاقتها الرومانسية بالنجم الهوليوودي الشهير "ليوناردو دي كابريو".

ردّة فعل زين مالك على علاقة جيجي حديد مع ليوناردو دي كابريو

كانت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية حديث المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب علاقتها الرومانسية مع ليوناردو دي كابريو حيث التقطت العديد من الصور لهما معاً.

وبالرغم من ان علاقتها السابقة بالمغني الشهير "زين مالك" قد انتهت قبل عدة أشهر إلا أن هذا الأمر أثار غضب الأخير بشدة حيث قام بردّة فعل غير متوقعة نحوها.

وفي تفاصيل ما حدث احتفلت عارضة الأزياء بعيد ميلاد طفلتها خاي حيث نشرت العديد من الصور لحفلها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وأشارت بالصور إلى والد طفلتها المغني "زين مالك".

ونشرت جيجي صورة لطفلتها وعلّقت عليها "ملاكنا أكملت العام الثاني" وأشارت الى زين مالك والذي لم يقم بأي ردة فعل على الصور، ولكنّه وبشكل مفاجىء قام بإلغاء متابعة جيجي حديد على "انستغرام".

ويبدو واضحاً بان زين مالك ألغى متابعة حبيبته السابقة ووالدة ابنته على "انستغرام" بعد شائعات علاقتها الرومانسية مع ليوناردو دي كابريو الأمر الذي سبب له الغضب والغيرة، ولكن جيجي لم تقم بإلغاء متابعة زين مالك حتى هذه اللحظة.

علاقات جيجي حديد الرومانسية

يشار بأن جيجي حديد وزين مالك كانا على علاقة رومانسية لفترة من الزمن حيث حملت جيجي من زين مالك وأنجبت طفلتها خاي ولكنّهما انفصلا بعد ذلك بسبب مشاكل بين زين مالك ووالدة جيجي يولاندا.

وبالرغم من أن الطفلة الصغيرة خاي في حضانة والدتها جيجي حديد، إلا أن الشائعات تطارد جيجي حديد حول وجود علاقة رومانسية بينها وبين النجم الهوليوودي ليوناردو دي كابريو.