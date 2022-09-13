ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد في علاقة رومانسية شبه مؤكّدة.. والجمهور خائف على الأخيرة

أثيرت شائعات مؤخراً حول وجود علاقة رومانسية بين عارضة الازياء ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" والنجم الهوليوودي العالمي "ليوناردو دي كابريو"، جرى تداولها بشكل واسع في الأيام الأخيرة.

وبالرغم من تداول الأخبار بكثرة، لم يعلق أي طرف منهما على هذه الأخبار، سواء بتاكيدها او نفيها.

تفاصيل علاقة ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد

ونقلاً عن مجلة people فإن علاقة النجم العالمي الشهير الذي يبلغ 47 عامًا وعارضة الأزياء "جيجي حديد" هي علاقة أكيدة ورسميّة، كما أكّد مصدر اخباري آخر بأن علاقتهما أصبحت أكثر جديّة خلال هذا الوقت.

وأكّد المصدر بأن الثنائي بدآ بالتواعد خلال الفترة الماضية، ولكن جمهور عارضة الأزياء "جيجي حديد" ومحبوها يشعرون بالقلق والخوف عليها، وذلك من أن يتحطّم قلبها من قبل النجم العالمي، المعروف عنه كثرة العلاقات الرومانسية.

علاقات جيجي حديد السابقة

يُشار إلى أن عارضة الأزياء "جيجي حديد" 27 عامًا كانت في علاقة رومانسية جديّة مع المغني الشهير "زين مالك" وأنجبت منه طفلتها خاي، ولكنهما انفصلا مؤخراً بعد حدوث مشاكل عديدة بينهما وقيام زين مالك بالتعدّي اللفظي والجسدي على والدتها يولاندا حديد.

علاقات ليوناردو دي كابريو السابقة

ويشار بأن شائعات المواعدة بين جيجي حديد وليوناردو دي كابريو بدأت بعد أن أعلن الأخير انفصاله عن عارضة الأزياء كاميلا مورون بعد أن بلغت 25 عاماً من عمرها.

وكان فارق السن بين ليوناردو دي كابريو وكاميلا مورون حديث الصحافة في هوليوود حيث أن الفارق بينهما أكثر من 20 عاماً.

وبالرغم من أن فارق العمر ما يزال كبيراً بين جيجي حديد وليوناردو دي كابريو، إلا أن الأولى تراهن على نجاح علاقتها مع النجم العالمي.