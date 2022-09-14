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ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد معاً علناً لأول مرة.. ولقطات رومانسية بينهما

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2022 - 07:57
ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد
ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد

تداول المتابعون صور للنجم الهوليوودي "ليوناردو دي كابريو"  رفقة عارضة الأزياء الشهيرة من اصل فلسطيني"جيجي حديد" وذلك بعد أن أُثيرت شائعات حول وجود علاقة رومانسية بينهما.

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اللقطات الأولى لجيجي حديد وليوناردو دي كابريو

ظهر النجم الهوليوودي البالغ من العمر 47 عاماً رفقة عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية والبالغة من العمر 27 عاماً خلال حفل لأحد الأصدقاء أقيم في مدينة نيويورك يوم الاثنين الماضي.

وظهر ليوناردو دي كابريو يظهر في الصور مرتديصا بلوزة باللون الأسود وقبعة بيسبول مطابق لونها للتيشيرت، بينما كانت جيجي ترتدي قميص أبيض وتجلس بالقرب منه ويميلان الى بعضهما البعض وهما يتبادلان الحديث.

وبدا الثنائي مستمتعان بلحظاتهما معاً حيث ظهر في لقطة وهو يضع يديه على أكتافها، بينما في لقطة أخرى ظهرا وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض ولم يكونا خائفين من الاقتراب من بعضهما البعض.
ويشار بأن جيجي حديد ستكون أول أم عزباء يواعدها ليوناردو دي كابريو وبذلك يكون قد انتهك قواعد المواعدة الخاصة به، كما انها اول فتاة تتجاوز الـ 25 عامًا من عمرها.

Intimate: He and Gigi — who wore a white crop top revealing her toned midriff, along with baggy jeans — could be seen leaning in close together as they tried to chat in the midst of the loud party

Touchy: They even appeared to reach out together at one point, possibly to hold hands

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تفاصيل العلاقة الرومانسية التي ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد

كشف مصدر مقرب من الثنائي الهوليوودي بعد تسريب الصور التي جمعتهما ونشرها موقع الديلي ميل، إن الثنائي يأخذان الأمور ببطء ودون تسرّع وهما قد خرجا معاً في مجموعات مع الأصدقاء حتى لا يتم وصفهما بالثنائي.

وبالرغم من أن الأمور تكشف بان ليناردو دي كابريو وضع جيجي حديد في نصب عينيه، إلا أن المصدر كشف بان ليوناردو ليس متسرّع بشأن علاقته مع جيجي حديد.

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