سؤال عن الزواج يُغضب توبا بويوكستين وحبيبها اوموت ايفرجن!

توبا بويوكستين وحبيبها اوموت ايفرجن

التقطت عدسات المصورين النجمة التركية توبا بويوكستين مع حبيبها اوموت ايفرجن خلال تواجدهما سويًا في احد الأماكن العامة، وحاول الثنائي الهروب من أسئلة الصحافيين إلا أنهما لم يستطيعا.

وقام أحد الصحافيين بتوجيه سؤال عن حقيفة موعد زفافهما في ينانير المقبل، فبدا عليهما الارتباك والغضب، ونفى إيفرجن الخبر من خلال تعليقه على السؤال بالقول "قوموا بدعوتنا لحفل الزفاف"، ومن ناحيتها قررت توبا التدخل وأجابت: "لا أعلم من أين سمعتم هذا الكلام.. لا يوجد شيء".

وكانت بعض المواقع التركية قد نشرت مؤخرًا ان توبا كانت على خلاف مع حبيبها ايفرجن وذلك بسبب غيرتها، حيث كان قد التقى صديقة قديمة له في إحدى الحفلات، وبدأ بالتصرف على راحته، الأمر الذي أغضب توبا وجعلها تطلب منه ان يغادر معها الحفل.

يُشار إلى أن قصة حب توبا وأموت بدأت منذ ما يقارب العام ونصف وذلك بعد انفصالها عن زوجها ووالد توأمها الفنان التركي أونور صايلاك بفترة قصيرة جدًا، جعلت عدد من جمهورها يتوقع أن علاقتها بـ أموت بدأت قبل انفصالها عن زوجها، وأن الخيانة هي سبب الانفصال.

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